Ora è ufficiale: Tony D'Amico non è più il ds dell'Atalanta. Il comunicato

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L'Atalanta annuncia che le strade del club nerazzurro e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono professionalmente

La notizia era già nell'aria da qualche settimane, ma ora è arrivata anche l'ufficialità dell'addio di Tony D'Amico che non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. Al suo posto arriverà Cristiano Giuntoli. Il nome di D'Amico è stato spesso accostato sia al Milan che alla Roma che sono alla ricerca di un nuovo ds. Ecco il comunicato ufficiale del club bergamasco: "Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro".

Nelle scorse settimane, Luca Percassi aveva di fatto annunciato la partenza di D'Amico ai microfoni di Sky: "Con D'Amico ho un rapporto personale straordinario. Quello che ha fatto in questi anni lo conosco nel dettaglio. Con lui l'Atalanta è arrivata quinta, quarta, terza e quest'anno molto probabilmente settima. Come molti nostri giocatori, è normale che lui possa essere corteggiato. Mancano due partite, il nostro raporto potrebbe anche concludersi ma non finirà la stima che abbiamo nei suoi confronti. Se dovesse essere cercheremo di prendere un sostituto all'atezza. Giuntoli rappresenta uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, che si è formato nelle categorie inferiori. Sono ben consapevole però che ha tante squadre che lo chiamano".