Caressa: "Allegri ha le sue colpe nel fallimento del Milan, così come chi ha preso giocatori inutili”

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Fabio Caressa ha analizzato la stagione del Milan, dichiarando che Allegri ha le sue colpe come la società che ha comprato dei giocatori che non voleva il tecnico e che inoltre non si sono rivelati all’altezza.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa ha analizzato la stagione del Milan evidenziando quali sono stati secondo lui i grandi problemi e le difficoltà che hanno portato i rossoneri a perdere la qualificazione in Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Quello del Milan è un fallimento. Non volete usare la parola fallimento? Usiamo la parola grande delusione, una grande sconfitta, però è così. Cioè quello che è successo al Milan è impensabile. In 10 giornate ha buttato quello che aveva costruito nella prima parte del campionato. Secondo me questi sono alcuni motivi. Primo, non è riuscita a crescere la squadra e questa è sicuramente una responsabilità di Allegri. La squadra non è cresciuta come livello di gioco. Non è cresciuta come livello di gioco anche per quello che dicevo prima, cioè perché era costruita male, è stata costruita con degli uomini che Allegri ha avuto e aveva richiesto, penso a Rabiot, penso a Modric e con degli altri giocatori che invece sono arrivate secondo logiche diverse. Penso a tutti gli attaccanti inutili che ha preso Milan in questi anni. Quindi tutte e due le cose hanno la stessa importanza di sicuro”.