Di Marzio: “Il Napoli continua a lavorare per Allegri, contatti anche oggi”
Sul suo profilo X, Gianluca Di Marzio ha rivelato che il Napoli continua a lavorare per cercare di portare Massimiliano Allegri. Anche oggi ci sono stati contatti tra il club e l'ex allenatore rossonero. In giornata inoltre, ci saranno nuovi contatti con l'ex allenatore del Milan. Le parti hanno già raggiunto un principio di intesa per un contratto biennale, fino al 30 giugno 2028.
Da tenere d'occhio anche la situazione di un altro tecnico, sempre legato al futuro della panchina azzurra, ovvero Vincenzo Italiano. Nella giornata di domani l'allenatore dei rossoblù si incontrerà con la scoietà per capire quale sarà il suo futuro e in caso come liberarsi per volare da Aurelio De Laurentis
Il @sscnapoli continua a lavorare per Allegri: oggi ulteriori contatti tra le parti. Domani incontro tra Italiano e il Bologna per capire se e come liberarsi @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 27, 2026
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