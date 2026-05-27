Di Marzio: “Il Napoli continua a lavorare per Allegri, contatti anche oggi”

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Oggi alle 14:58 News di di Fonti preferite

Gianluca Di Marzio ha rivelato che il Napoli continua a lavorare per Allegri e che ci sono continui contatti tra l’ex tecnico rossonero e la società partenopea.