Dall'Inghilterra, Ibra vuole comprare un club inglese di quinta serie e farci una serie Netflix

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Secondo il The Sun, Zlatan Ibrahimovic e Tyson Fury stanno pensando di acquistare il Morecambe FC, squadra di quinta serie inglese

Indiscrezione molto particolare quella che è stata riportata dai colleghi britannici del The Sun nel corso dell'ultimo fine settimana. Secondo quanto viene riferito da una fonte il Senior Advisor del Milan per conto di RedBird Zlatan Ibrahimovic, sarebbe interessato a comprare insieme al noto pugile Tyson Fury il Morecambe FC, squadra di quinta divisione inglese. Un'idea che sarebbe nata dall'ultima attività commerciale che Ibra e Fury, amici da tempo, hanno fatto insieme: uno spot pubblicitario a Varsavia sui Mondiali di calcio.

Secondo quanto viene riportato sarebbe stato Fury, che vive proprio nel centro abitato inglese e ha già dei legami con la squadra locale, a proporre questo progetto a Ibrahimovic. L'idea è quella di fare una scalata alla Whrexam United di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, stelle hollywoodiane. E proprio come accaduto per la squadra gallese ci sarebbe anche l'idea di documentare il tutto con una serie su Netflix che addirittura avrebbe già un titolo in cantiere: "Rise of Morecambe".