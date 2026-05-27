Iraola, che record con il Bournemouth: striscia d’imbattibilità di 18 partite!
Il Bournemouth di Iraola, allenatore accostato al Milan nelle ultime ore, detiene il record d’imbattibilità in Premier League in questa stagione con ben 18 partite senza aver perso.
Negli ultimi giorni, dopo il sollevamento dall'incarico tra gli altri di Massimiliano Allegri, il patron del Milan Gerry Cardinale insieme a Zlatan Ibrahimovic sono partiti alla ricerca del prossimo allenatore che guiderà la squadra il prossimo anno. Nel toto-nomi che si legge sui vari organi d'informazione, quello di Andoni Iraola pare, ad oggi, quello più avanti nella gerarchia.
Andoni Iraola, allenatore spagnolo (basco), ha guidato questa stagione il Bournemouth in Premier League che ha finito al sesto posto in classifica con la conseguente qualificazione in Europa League. Oltre al bel calcio espresso, le Cherrys sono padrone di un record nel campionato inglese ovvero la striscia d'imbattibilità per 18 partite.
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