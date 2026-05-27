Iaria fa i conti: "I costi per gli esoneri di Furlani, Allegri, Tare e Moncada hanno un ammontare stimato in 22 milioni"

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Marco Iaria, giornalista ed esperto di finanza, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui conti del Milan dopo gli esoneri di lunedì.

Marco Iaria, giornalista ed esperto di finanza, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui conti del Milan dopo gli esoneri di lunedì: "Facendo un giro a Casa Milan e leggendo il bilancio, l’impressione è quella di un’azienda evoluta e in salute. Le collezioni alla moda, le partnership internazionali, la disciplina economica… Il problema è che il Milan è "anche" una squadra di calcio: ciò che avviene in campo resta sempre il core business. RedBird ha appena completato il quarto anno di gestione. In attesa che venga chiuso l’esercizio 2025-26, il fatturato, al lordo del player trading, è schizzato del 66% e sono stati registrati tre utili consecutivi. Però i rossoneri, dopo lo scudetto del 2022 targato Elliott, sono arrivati quarti, secondi, ottavi e quinti in Serie A, hanno vinto un solo titolo (la Supercoppa italiana nel 2025) e, soprattutto, hanno mancato la qualificazione alla Champions per la seconda volta consecutiva".

Quanto paga il Milan

"Un ruolino deludente - prosegue Iaria - che ha spinto la proprietà a varare una "profonda riorganizzazione dell’area sportiva": licenziati l’ad Furlani, il ds Tare, l’allenatore Allegri e il dt Moncada, con la conseguenza di dover accantonare, nell’esercizio al 30 giugno 2026, i costi degli emolumenti previsti fino alle rispettive scadenze contrattuali, per un ammontare stimato in 22 milioni. Detto che tale cifra potrebbe ridursi in caso di transazioni (per esempio con Allegri, qualora volesse guidare un’altra squadra), i 22 milioni rappresentano uno degli effetti collaterali del fallimento di questa stagione. L’altro, di proporzioni ancora maggiori, riguarda i mancati ricavi della Champions".