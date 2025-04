Dzemaili su Okafor: "Ha qualità, ma non ha avuto tempo di inserirsi nel Napoli"

Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Napoli e Bologna, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della lotta scudetto, esprimendosi così sul percorso degli azzurri.

"Ci credevo dal primo giorno di Conte che potessero vincere il Tricolore. È un allenatore straordinario grazie anche ad una squadra ritrovata dopo un anno difficile, ha tutte le possibilità di vincere. McTominay viene dal Manchester United, non può essere scarso, anche se non è semplice adattarsi dalla Premier. Con la sua tecnica e i suoi inserimenti è bello da vedere, grazie a lui si può giocare per questo traguardo"

Okafor, qualità ma poco tempo

"Mi piace anche l’attacco del Napoli che è forte, l’unica pecca di questa squadra è che bisogna trovare qualche alternativa per Kvaratskhelia che a gennaio non è stata trovata. Okafor ha qualità per giocare a Napoli, ma da gennaio non hai tempo da dargli se vai a giocare in una squadra che vuole vincere lo scudetto".