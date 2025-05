"È irriconoscibile!". Pellegatti fa notare: "In pochi giorni è cambiata la strategia: non era mai stata conclusa una trattativa così rapidamente"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la scelta del Milan di affidare la panchina rossonera a Massimiliao Allegri: "Lo avevo invocato, hanno seguito me e l'opinione di tanti: non bisognava lesinare investimenti per prendere Allegri. E infatti con cinque milioni più due di bonus ci si avvicina allo stipendio standard di Allegri. Poi, con Conte che resta a Napoli e l'Inter in forse su Inzaghi, il Milan ha accelerato. In pochi giorni al Milan ha cambiato la strategia: è irriconoscibile rispetto a quello degli ultimi mesi. È un Milan rapido, pronto. Non era mai stata conclusa recentemente una trattativa così velocemente".

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano #Allegri.

Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo