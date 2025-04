E ora quando gioca il Milan? Quest'anno una cosa diversa: si scende in campo il giorno di Pasqua

Arriva la settimana santa e, di solito, la domenica di Pasqua non c'erano partite della Serie A. Quest'anno, però, sì. Dopo la vittoria sull'Udinese, infatti, i rossoneri torneranno in campo domenica 20 aprile alle 20:45 in casa contro l'Atalanta, tre giorni prima del derby di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.