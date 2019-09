ECA, Europa League 2 il giovedì: finali raggruppate in due settimane

Giornata importante per il calcio a Ginevra, con l'assemblea dell'ECA iniziata da pochi minuti. Prime decisioni già prese per il futuro delle competizioni europee: come noto saranno tre le coppe a partire dalla stagione 2021/22. L'Europa League 2 verrà disputata il giovedì e le finali saranno tutte raggruppate in due settimane: nella prima ci saranno gli ultimi atti dell'attuale Europa League e della Champions League femminile, mentre nella seconda settimana andrà in scena la finale dell'Europa League 2 e della Champions maschile.