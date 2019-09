Eca, l'esclusione del Milan dalle coppe costa il board esecutivo a Gazidis

Ivan Gazidis non farà più parte del board esecutivo dell'ECA a causa dell'esclusione del Milan dalle coppe europee. Lo riferisce Sky Sport. Essendo una delle anime storiche dell'associazione che riunisce i più importanti club europei, però, l'amministratore delegato rossonero è stato comunque chiamato a Ginevra in occasione dell'assemblea che si sta tenendo in questi giorni in Svizzera.