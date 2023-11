Ecatombe difensori centrali: col Frosinone verso un esordio in Serie A

L’infortunio di Malick Thiaw ingrandisce ulteriormente l’ecatombe dei problemi legati ai difensori centrali del Milan. Il tedesco si va così ad unire, in infermeria, a Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, che si sono fermati nella partita del “Maradona” contro il Napoli. Situazione diversa per Simon Kjaer, con il danese che sta facendo una fatica clamorosa a rimettersi in forma. Questa situazione porterà Pioli a dover prendere una decisione in vista della partita contro il Frosinone e non solo.

Chi con Tomori

Come già accaduto in estate e nelle scorse settimane, quando l’emergenza era limitata, sarà Jan-Carlo Simic ad intensificare la sua presenza in prima squadra e sabato sera potrebbe toccare a lui fare il suo debutto da titolare in Serie A. il centrale, leader della Primavera di Ignazio Abate che si è qualificata agli ottavi della Uefa Youth League con un turno d’anticipo, già oggi sarà a disposizione di Pioli per preparare la partita di sabato. Non è da escludere che anche Nsiala venga aggregato.