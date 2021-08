Ecco quali saranno le 17 gare che Amazon trasmetterà in questa stagione su Prime Video

Nel corso della presentazione della stagione Champions League 2021/22, Amazon ha svelato quali saranno le 17 gare che verranno trasmesse live su 'Prime Video'. Ecco il programma

- Supercoppa Europea Chelsea-Villarreal in esclusiva

- Due delle gare play-off per arrivare alla fase a gironi

- Sei partite della fase a gironi, la migliore del mercoledì (una delle due italiane) che verrà scelta in esclusiva

- Quattro delle otto gare degli ottavi di finale

- Due delle quattro gare dei quarti di finali

- Due semifinali