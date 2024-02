Ecco quanto può valere la vittoria in Europa League: c'è il plus Supercoppa

Il Milan vuole fare bene in Europa League. Per prima cosa per questione di prestigio e di storia: i rossoneri non hanno mai vinto la competizione. Ma è importante andare avanti anche per ricavare il più possibile in termini economici, anche se non paragonabili a quanto offre la Champions League. Un'eventuale vittoria a Dublino in maggio, garantirebbe - secondo le stime proposte oggi da Tuttosport - circa 35 milioni di euro complessivi. Vediamo come sarebbero ripartiti.

Si parla di 15 milioni per la vittoria del torneo, che scenderebbero a 11 per la sola partecipazione alla finale e a poco più di 6 per l'arrivo in semifinale. A questi bisognerebbe aggiungere i 6-7 milioni di market pool e ranking storico. E infine si andrebbe a considerare l'incasso al botteghino: andando avanti, affrontando anche squadre più blasonate, questo potrebbe diventare un fattore e si ipotizza un incasso da 11 milioni complessivi. La ciliegina sulla torta sarebbe la qualificazione alla Supercoppa Europea che porterebbe in dote 3-4 milioni.