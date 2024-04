Eccoci al periodo decisivo della stagione. Chi giocherà contro la Roma

È arrivato il momento decisivo della stagione del Milan. Con la sfida d’andata alla Roma, valida per i quarti di finale di Europa League e in programma oggi alle 21 a San Siro, i rossoneri cercheranno di avvantaggiarsi in vista del ritorno all’Olimpico tra una settimana e, di conseguenza, di spostare verso il verde il semaforo della loro stagione.

Le parole di Pioli

Dell’importanza della partita ha parlato Stefano Pioli presentandola in conferenza stampa: “Siamo in un buon momento, ma adesso arriva il momento più importante della stagione che deciderà le valutazioni di fine stagione, quello che abbiamo fatto, il nostro percorso in positivo o in negativo. Questo è il momento in cui dobbiamo dimostrare la nostra forza, dimostrare che il percorso che abbiamo avuto tra alti e bassi ci ha migliorato". E davanti non ci sarà la Roma che ha perso due volte su due con il Milan in campionato, ma una Roma diversa, migliore, più forte: “La Roma - ha spiegato Pioli - è cambiata nelle posizioni per difendere e attaccare, non abbiamo rivisitato le sfide di campionato ma ci siamo concentrati solo sulle partite in cui c'era già De Rossi".

La probabile formazione del Milan

Stefano Pioli manderà in campo la migliore formazione possibile, considerando la squalifica di Tomori e l’infortunio di Kalulu. 4-2-3-1 con Maignan, ovviamente, in porta. In difesa Calabria e Theo Hernandez terzini con Thiaw (in vantaggio su Kjaer) e Gabbia centrali. A centrocampo mediano formata da Reijnders e Bennacer. Davanti il consueto poker: Pulisic a destra, Leao a sinistra, Loftus-Cheek al centro dietro l’unica punta Giroud.