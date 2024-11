Eliano Reijnders su Tijjani: "Parlavamo di quanto sarebbe stato bello giocare in un top club e nell'Olanda. Ora ce lo godiamo"

vedi letture

Dall'Olanda arrivano conferma sulla volontà del Milan di blindare Tijjani Reijnders fino al 2030, con il rinnovo da firmare per cinque anni a partire dal 2025 (LEGGI QUI). A darne notizia è stato Martin, il padre del giocatore, con un post LinkedIn pubblicato qualche ora dopo la doppietta del calciatore in Champions contro il Club Brugge. Il fratello Eliano, invece, anche lui fresco di rinnovo con il PEC Zwolle è stato intervistato dal De Telegraaf e ha parlato a lungo del centrocampista rossonero.

Le parole di Eliano sul rapporto con suo fratello Tijjani, libero da ogni tipo di gelosia o invidia professionale: "Tijjani dice anche che non è riuscito a raggiungere questo risultato da solo, ma che è arrivato fin qui anche grazie alla famiglia. Siamo talmente uniti come famiglia che ognuno ha fatto la sua parte. Spesso parlavamo di quanto sarebbe stato bello se qualcuno avesse giocato in un top club e fosse arrivato alla nazionale olandese. Ora ce lo godiamo appieno"