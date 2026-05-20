Ellison-Milan, l'Avvocato Raimondo: "Per loro sarebbe più conveniente entrare in società subito"

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Le considerazioni dell'Avvocato Felice Raimondo in merito alla situazione che potrebbe, in futuro vedere l'arrivo di nuovi soci in società

E' un Milan sempre in evoluzione, ogni stagione. Tra un calciomercato ancora in divenire ma che subirà, inevitabilmente degli stravolgimenti, anche la situazione in società sembra essere davvero delicata. Il futuro dei dirigenti rossoneri è il tema di attualità più piccante, se non vogliamo parlare solo di calcio. La squadra infatti, deve pensare solo ad una cosa: la partita di domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Il vero test finale, la sfida della verità che sarà dire finalmente se questo Milan dovrà giocare la Champions League il prossimo anno oppure no. Come detto inizialmente però, la situazione a Casa Milan è tutta in evoluzione. La dura contestazione dei tifosi rossoneri, visti i recenti e deludenti risultati ottenuti in questa seconda parte di campionato, hanno scaturito un meccanismo di idee e cambiamenti. Nei giorni scorsi la novità che potrebbe vedere l'ingresso della famiglia Ellison insieme a RedBird.

Così, di questo tema ne ha parlato l'avvocato Felice Raimondo. Le sue considerazioni a Tutti Convocati: "Al momento il Milan non ha lo stadio di proprietà, e quindi il progetto è ancora in divenire. Gli Ellison metterebbero un piede nel Milan valutandolo meno senza lo stadio, sarebbe quindi più conveniente per loro entrare subito..".