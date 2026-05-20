Top & Flop: sorprese e delusioni della stagione. Pavlovic cresce, Pulisic crolla

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Una stagione ancora tutta da vivere per il Milan di Allegri, che domenica contro il Cagliari potrà finalmente centrare il proprio obiettivo stagionale

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per quella che, in linea di massima sarà la partita più importante e decisiva della stagione. Domenica sera contro il Cagliari a San Siro, i rossoneri dovranno centrare la vittoria per ottenere la tanto e sperata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un cammino lunghissimo, iniziato a luglio e terminato (quasi) a maggio. Il Milan ha saputo stupire tutti nel girone di andata, salvo poi rischiare di buttare tutto essendo protagonista di un brutto ed inspiegabile calo fisico e mentale. Nonostante i tanti punti ottenuti durante gli scontri diretti, la squadra di Max ha perso le lunghezze con Inter e Napoli. Bisogna dirlo: alcuni giocatori non hanno saputo mantenere i propri alti standard. Christian Pulisic e Rafa Leao sono solo due dei molti esempi negativi per rendimento dei rossoneri nell'ultimo periodo. Anche la stagione di Ardon Jashari, unita a quella di Pervis Estupinan non è stata, per motivi diversi all'altezza delle aspettative. Male anche Loftus-Cheek, giocatore che ormai sembra aver perso identità in questo gruppo.

Le note liete

Brilla invece Strahinja Pavlović, spesso decisivo anche in zona gol. Il serbo è stato il giocatore che è migliorato di più in questa stagione, da aggiungere anche l'apporto, sicuramente positivo e ricco di impegno di Zachary Athekame, decisivo nell'ultima trasferta a Genova. Tra i migliori c'è anche il capitano Mike Maignan, leader della squadra ed icona del Milan nei momenti più difficili. Inutile poi sprecare molte righe per Luka Modric e Adrie Rabiot: insieme sono stati la vera anima di questa squadra.