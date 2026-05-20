Il Milan domenica si giocherà il quarto posto. Di Napoli: "La Champions è il minimo per la storia del club"

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Di Napoli ha parlato ai microfoni di TMW del lavoro di Massimiliano Allegri, che domenica si giocherà con il Milan l'accesso in Champions League.

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare sul lavoro di Massimiliano Allegri.

Si parla di miracoli da parte di Allegri, Gasperini, Conte, ma Chivu cosa ha fatto?

"Di fondo c'è la qualità dei giocatori. Chivu era nelle giovanili, ha tenuto testa a una squadra anche nelle difficoltà. Abbiamo visto poi cosa ha fatto a Parma. Se uno è bravo, ha idee...".

Allegri ha fatto un'ottima stagione?

"Non aveva la squadra per lottare allo Scudetto. La Champions è il minimo, per la storia del Milan. Paradossalmente il Como è migliore in organizzazione e qualità".