Emerson Royal-Milan, una telenovela durata più di un mese... e bocciata in metà stagione

Il probabile arrivo di Kyle Walker al Milan ha un significato abbastanza chiaro. Il club ha bocciato su tutta la linea Emerson Royal. Preso quest'estate dal Tottenham per oltre 15 milioni di euro - fra l'incredulità generale degli stessi tifosi degli Spurs che non lo consideravano come un possibile titolare della propria squadra - dopo una telenovela lunga più di un mese, è stata cancellata come una sitcom dagli ascolti non straordinari, per usare un eufemismo. Il brasiliano non ha mai convinto fino in fondo, nonostante non avesse grandi avversari visto che lo stesso Calabria, capitano rossonero, è in scadenza e probabilmente il suo contratto non verrà prolungato.

Ora Emerson Royal può salutare, da capire con che formula. Possibile anche un prestito con diritto di riscatto, con diversi club che hanno chiesto informazioni. È il fallimento del metodo di scelta del Milan, con l'algoritmo che potrebbe essere il padrone del mercato ma che, almeno per ora, non ha portato a straordinari risultati. Anche perché per prendere Pulisic o Morata non c'è bisogno di leggere e affidarsi ai dati.

D'altro canto le parole di Ibrahimovic in sede di presentazione, a posteriori, si commentano da loro. "Prima di iniziare voglio dare benvenuto al Black Panther Emerson Royal: lo seguiamo da tanto ma lo abbiamo portato al momento giusto. Giocatore fisico, offensivo e difensivo: gioca con tanta intensità e tanta grinta. Con Emerson diventiamo ancora più forti. Lui era uno degli obiettivi che abbiamo prefissato da inizio mercato e finalmente oggi è qua. Questo è il giorno cinque dei sette che ha creato Dio. Siamo contenti e carichi".