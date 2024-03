Empoli, Cacace: "Milan in buon momento, ma non partiamo certo battuti"

La storia di Liberato Cacace è una di quelle da raccontare. Collega l'Italia, dove gioca oggi con l'Empoli, alla Nuova Zelanda che gli ha dato i natali, passando per un transito in Belgio. A raccontare la sua traiettoria di carriera, e non solo, è lo stesso terzino sinistro classe 2000 nell'intervista esclusiva realizzata con Tuttomercatoweb.com: "Tutto inizia da mio papà e mia mamma, che vengono da Napoli, anche se mia madre è nata in Nuova Zelanda (non in Belgio come indicato da alcune fonti, ndr). Quando lei era giovane è venuta in Italia per trovare la sua famiglia e lì ha conosciuto mio padre. Dopo un paio d'anni lui ha proposto di andarsene in Nuova Zelanda. Io sono nato lì, però mi sento italiano. Nei primi diciotto anni della mia vita sono stato in Italia solo quattro volte, sempre in vacanza, con 25 ore di aereo non è così semplice. Quindi ai diciott'anni sono andato in Belgio e ora sono qui".

Il peggior avversario mai incontrato in Serie A?

"Berardi. Quando ci ho giocato contro mi ha sempre messo in difficoltà. Ho visto che si è fatto molto male, quindi voglio mandargli un augurio di buona guarigione e di un pronto rientro".

Domenica c'è il Milan.

"Sono una delle squadre migliori in Italia e in un buon momento, ma non partiamo di certo battuti. Proveremo a metterli in difficoltà con le nostre qualità".