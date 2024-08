Empoli, D'Aversa commenta l'ex portiere rossonero Vasquez: "Bisogna ragionare sui vantaggi che potrà darci"

vedi letture

Il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato dopo il ko in amichevole contro la Sampdoria. Tra le dichiarazioni post-partita, anche delle interessanti considerazioni sul suo nuovo portiere, Devis Vasquez, ex estremo difensore del Milan. Ecco quanto raccolto da TMW:

Cosa ne pensa della partita di oggi?

"Ai ragazzi non posso imputare niente, perché sotto l'aspetto dell'impegno e delle proposte hanno cercato di riproporre quanto richiesto anche in partita. Ci sono tanti aspetti positivi nella partita di oggi, ma quando perdi una partita 2-0, come ho detto anche ai ragazzi, non ci dobbiamo abituare alla sconfitta per quello che può essere il nostro obiettivo. Quando produci tanto e perdi, deve far rosicare un po' tutti. Gli errori li correggeremo, ma a livello di atteggiamento non posso rimproverare nulla".

Vasquez può essere il portiere giusto per voi, sapendo giocare con i piedi?

"Bisogna ragionare sui vantaggi che ti può portare: se c'è superiorità numerica, è giusto che si inizi a giocare mentre dove non c'è bisogna giocare in avanti. Il portiere però deve essere completo e la prima cosa che guardo è che pari".