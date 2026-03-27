Eranio: “Rimonta scudetto? Vedo avanti il Napoli, ma la sosta fa bene all’Inter”

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Come riportato da TMW, su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Stefano Eranio:

Il campionato non è ancora chiuso. "La sosta farà bene all’Inter per recuperare un po’ delle energie perdute poiché sta facendo fatica in campionato, mentre farà meno bene alle altre che stanno rincorrendo i nerazzurri nella lotta per il titolo. L’incognita nazionale, però, peserà anche sulle squadre di Serie A poiché i giocatori vanno fuori, fanno tanti chilometri per raggiungere le proprie nazionali e non sai come staranno al rientro."

Il Napoli sta recuperando alcuni giocatori importantissimi. "Antonio Conte non è stato fortunato quest’anno. Io credo che il Napoli possa avere qualche percentuale in più del Milan per mettere in discussione lo scudetto dell’Inter. Inter Lautaro dipendente? Lautaro Martinez è uno dei più forti giocatori al mondo nel suo ruolo. La sua presenza genera molto ottimismo all’interno della rosa nerazzurra poiché fa giocare bene la squadra, a prescindere se faccia gol o meno. Come accade per alcuni giocatori del Napoli che sono dei talenti. Nel rush finale del campionato Conte avrà l’opportunità di schierare la migliore formazione possibile. Per tanto tempo ha avuto poche possibilità di scelta a causa degli infortuni".