Juventus, blitz in Polonia per Lewandowski: la situazione

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Negli ultimi mesi, il nome di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona che è in scadenza di contratto, è stato spesso accostato al Milan che è alla ricerca di un grande centravanti in vista della prossima stagione. Ma sull'ex Bayer Monaco non ci sarebbero solo i rossoneri perchè anche la Juventus ha fatto un sondaggio nelle scorse settimane con l’entourage del 37enne.

I bianconeri non si sono però fermati alla richiesta di informazioni: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, ieri sera un emissario del club torinese era presente a Varsavia allo stadio “Pge Narodowy” per seguire dal vivo il playoff Mondiale tra la Polonia di Lewandowski e l’Albania. Il centravanti polacco ha segnato un gol nel sucesso per 2-1 della sua nazionale.