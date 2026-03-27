Juventus, blitz in Polonia per Lewandowski: la situazione
Negli ultimi mesi, il nome di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona che è in scadenza di contratto, è stato spesso accostato al Milan che è alla ricerca di un grande centravanti in vista della prossima stagione. Ma sull'ex Bayer Monaco non ci sarebbero solo i rossoneri perchè anche la Juventus ha fatto un sondaggio nelle scorse settimane con l’entourage del 37enne.
I bianconeri non si sono però fermati alla richiesta di informazioni: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, ieri sera un emissario del club torinese era presente a Varsavia allo stadio “Pge Narodowy” per seguire dal vivo il playoff Mondiale tra la Polonia di Lewandowski e l’Albania. Il centravanti polacco ha segnato un gol nel sucesso per 2-1 della sua nazionale.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan