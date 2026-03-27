Juventus, blitz in Polonia per Lewandowski: la situazione

Juventus, blitz in Polonia per Lewandowski: la situazioneMilanNews.it
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Oggi alle 15:21News
di Enrico Ferrazzi

Negli ultimi mesi, il nome di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona che è in scadenza di contratto, è stato spesso accostato al Milan che è alla ricerca di un grande centravanti in vista della prossima stagione. Ma sull'ex Bayer Monaco non ci sarebbero solo i rossoneri perchè anche la Juventus ha fatto un sondaggio nelle scorse settimane con  l’entourage del 37enne. 

I bianconeri non si sono però fermati alla richiesta di informazioni: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, ieri sera un emissario del club torinese era presente a Varsavia allo stadio “Pge Narodowy” per seguire dal vivo il playoff Mondiale tra la Polonia di Lewandowski e l’Albania. Il centravanti polacco ha segnato un gol nel sucesso per 2-1 della sua nazionale.