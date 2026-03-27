Dzeko a 40 anni segna il gol del pari in Galles all'86esimo. Ora sfiderà l'Italia

Dzeko a 40 anni segna il gol del pari in Galles all'86esimo. Ora sfiderà l'Italia
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Oggi alle 15:40News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La Bosnia ha superato il Galles ai calci di rigore (4-2) nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali giocata questa sera a Cardiff. Match terminato 1-1 dopo i supplementari con i gol di James ad inizio ripresa (51') e Dzeko all'85'. Saranno così Dzeko e compagni ad affrontare gli azzurri mertedì prossimo nella finale playoff allo stadio Bilino Polje di Zenica. (ANSA).