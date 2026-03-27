Camarda non vuole affrettare i tempi: per ora sta seguendo la tabella di rientro prospettata dal chirurgo

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Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan che dalla scorsa estate si è trasferito in prestito al Lecce, è stato intervistato da Rai Sport a margine della partita vinta dall'Italia Under 21 contro i pari età della Macedonia del Nord, sfida valevole per il girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Tra i vari temi sui quali si è espresso, Camarda ha anche fornito una fotografia sullo stato del suo infortunio: "Sto facendo tanti sacrifici, mi alleno tanto, ogni giorno faccio doppia seduta tra fisioterapia e palestra, dandomi da fare per rientrare prima possibile. Ci sono però dei tempi dettati e prestabiliti dal chirurgo che mi ha operato". Camarda è stato operato alla spalla a fine gennaio, come reso noto da un comunicato emesso al tempo dal Lecce: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coadiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano".

LE PAROLE DI CAMARDA

Francesco Camarda è stato intervistato così a Rai Uno al termine della bella vittoria dell’Italia U21 contro la Macedonia. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante rossonero in prestito al Lecce: "Guardare dalla panchina? È veramente una tortura. E' il mio primo infortunio grave, veramente difficile. Sto facendo tanti sacrifici. Mi sto allenando tanto. Sto facendo doppie sedute ogni giorno. Mi sto dando da fare per rientrare il prima possibile".