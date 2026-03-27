Panucci a difesa di Leao: "È ora di finirla di dire che è un fenomeno quando segna e che non vale nulla quando fa una brutta partita"

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Christian Panucci, ex difensore del Milan ha parlato così della lotta scudetto e del campionato dei rossoneri alla Gazzetta dello Sport. Le sue considerazioni:

La stagione di Leao e Napoli-Milan

"Per me può essere un nove, coi difensori che ci sono oggi in Italia, ma chiaramente atipico. Non a caso, quando fatica a veder palla si allarga a sinistra. Io difenderò sempre Leao. Perché ogni volta si fa un dibattito su questo ragazzo, ignorando quello che è: uno che accende e spegne la luce, ma quando pigia l’interruttore fa la differenza. È anche ora di finirla di dire che Leao è un fenomeno quando segna e che non vale nulla quando fa una brutta partita. Lui è semplicemente così, a corrente alternata. Verso Napoli-Milan? Durissima per i rossoneri, perché Conte ha pian piano recuperato tutti i suoi uomini. Io sono convinto che senza infortuni il Napoli sarebbe lì con l’Inter. Giocare senza otto o nove giocatori alla volta è molto più che un alibi per Antonio”.