Ieri Gabbia e Loftus-Cheek in visita all'Ospedale Dal Ponte di Varese: le parole del difensore italiano

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Nella giornata di ieri, due giocatori della prima squadra rossonera, Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek, e due elementi della rosa del Milan Futuro, Jacopo Sardo e Mattia Piermarini, hanno fatto visita al reparto di Pediatria dell'Ospedale Del Ponte di Varese e hanno portato sorrisi e doni ai piccoli ricoverati (circa 20 tra bimbine e ragazze, tra i due due mesi e i 17 anni). Non è la prima volta che i calciatori milanisti fanno gesti del genere: a novembre, per esempio, al Policlinico di Milano si sono visti Mike Maignan, Ardon Jashari, Nadine Sorelli e Monica Renzotti, mentre al Niguarda è stato Alexis Saelemaekers per fare visita ai feriti di Crans-Montana.

A margine della visita, Gabbia ha dichiarato: "Sono iniziative importanti per portare felicità, oltre che con il nostro lavoro, all'ambiente che ci circonda, fatto di paesi e famiglie. Bello conoscere le persone più in profondità e farle sorridere. È stato bellissimo incontrare bambini che ti conoscono e ti vedono in tv per fare capire che noi siamo ragazzi più grandi, ma persone normali che tante volte condividono le stesse situazioni, paure e sentimenti. Bello per loro, ma anche per noi: abbiamo visto la loro forza, la capacità di affrontare le difficoltà. E devo fare i complimenti ai dottori, ai volontari, a tutti quelli che lavorano qui" le sue parole riportate da Il Giorno.

Queste invece le parole di Sardo e Piermarini:

Sardo: "Bello portare un sorriso a chi vive un momento non facile. Per me è la prima volta, spero di rifar-lo".

Piermarini: "Ricordo bene la mia gioia, da piccolo, quando potevo vedere da vicino calciatori. Felice di averli visti contenti".