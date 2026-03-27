MN - Mancini su Allegri: "Mi aspettavo uno scatto in più per lo scudetto, invece Max parlava solo di qualificazione Champions.."

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Riccardo Mancini, voce di DAZN ed opinionista sportivo è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un breve estratto delle sue dichiarazioni:

“Campionato forse non si è mai definitamente chiuso. Credo stia all’Inter la responsabilità di dare un segnale e una risposta sul campo. Napoli e Milan stanno bene di testa e si vede ogni settimana, entrambe possono disturbare seriamente questa Inter. La gara del Maradona ci dirà se davvero esisterà qualcuno in grado di duellare fino alla fine contro i nerazzurri, anche se credo che in generale nelle prossime due partite ci si giochi tanto se non tutto per lo scudetto. Napoli-Milan pesa molto. Chi vince è di fatto la vera inseguitrice dell’Inter, a patto che i nerazzurri rallentino e non è scontato. È un campionato molto imprevedibile ed equilibrato, tutto dipenderà dai risultati dell’Inter secondo me. Una bella prova di forza per tutti.

Il Milan ha fatto la stagione che doveva fare, è in linea per tornare in Champions. Più che altro credo che i rossoneri abbiano ampiamente dimostrato di poter competere per lo scudetto ad alti livelli, ma è come se a volte sia mancato il piano B. Sono stati persi punti pesanti contro le piccole, ad esempio. Non so quanto sia stata funzionale la frase di Allegri quando dice che questa squadra poteva lottare per la champions e non per altro. Ho letto e sentito da interviste dei giocatori che il sogno scudetto era vivo. Mi aspettavo dal Milan uno scatto un più, uno step in più ecco. Per il Milan è una sorta di anno zero. Il secondo posto non dev’essere per forza un fallimento, ma in questo momento l’appetito vien mangiando. Anche se non dovesse arrivare lo scudetto la stagione da fare era questa, se arriva secondo però è un mattoncino ideale per costruire qualcosa di più importante l’anno prossimo”.