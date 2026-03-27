G. Galliani racconta: “Vivevo il Milan da dentro già da piccolo, ero sempre a Milanello con la squadra”

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Nel canale Youtube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il figlio di Adriano Galliani, Gianluca Galliani. Molti i temi trattati, di seguito alcuni estratti dell’intervista.

“Io ho iniziato a tifare il Milan qualche anno prima che mio padre diventasse amministratore delegato perché ho avuto la fortuna di avere i genitori dei miei migliori amici tifosissimi rossoneri. Ho iniziato a vedere il Milan nel 1984-1985. Poi quando mio padre è diventato ad del Milan, lì è stato tutto meraviglioso. Io avevo questa caratteristica, mio padre essendo che lavorava sempre, diceva che l’unico modo per vedermi era portarmi dietro con lui quindi vivevo tutto in maniera assoluta da dentro, ero un ragazzino, partecipavo alle riunioni, avevo dodici anni. Ho iniziato a vivere tanto intensamente il Milan, pensa che il sabato mi portava a vedere gli allenamenti poi restavo a Milanello con la squadra, dormivo nella stanza del presidente e la domenica stavo con la squadra e poi andavamo verso San Siro”.