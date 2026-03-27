Pavlovic titolare nell'amichevole tra Spagna e Serbia

Pavlovic titolare nell'amichevole tra Spagna e SerbiaMilanNews.it
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Oggi alle 20:09News
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali del match amichevole tra Spagna e Serbia. Il rossonero Pavlovic parte tra i titolari.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fermin; Yamal, Baena, Oyarzabal. A disp.: Raya; Remiro; Mosquera; Grimaldo; Huijsen; Ferran Torres; Soler; Borja Iglesias; Olmo; Pino; Pedro Porro; Fornals; Zubimendi; Munoz; Barrenetxea. CT: Luis de la Fuente

SERBIA (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Pavlovic, Milenkovic, Terzic; Gudelj, Stankovic, Kostic, Mimovic, S.Milinkovic-Savic, Mitrovic, Birmancevic. A disp.: Rajkovic; Petrovic; N.Petrovic; Gacinovic; Jovic; Lukic; Bukinac; Nedelijkovic; Erakovic; Ratkov; Kostov; Joveljic; Samardzic; Stanic; Dragojevic.  CT:  Veljko Paunović