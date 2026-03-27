MN - Mancini sulla stagione di Leao: "Non è messo nelle migliori condizioni per fare bene, bisogna ammetterlo.."

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Riccardo Mancini, voce di DAZN ed opinionista sportivo è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un breve estratto delle sue dichiarazioni:

"Il Milan ha fatto la stagione che doveva fare, è in linea per tornare in Champions. Più che altro credo che i rossoneri abbiano ampiamente dimostrato di poter competere per lo scudetto ad alti livelli, ma è come se a volte sia mancato il piano B. Sono stati persi punti pesanti contro le piccole, ad esempio. Non so quanto sia stata funzionale la frase di Allegri quando dice che questa squadra poteva lottare per la champions e non per altro. Ho letto e sentito da interviste dei giocatori che il sogno scudetto era vivo. Mi aspettavo dal Milan uno scatto un più, uno step in più ecco. Per il Milan è una sorta di anno zero. Il secondo posto non dev’essere per forza un fallimento, ma in questo momento l’appetito vien mangiando. Anche se non dovesse arrivare lo scudetto la stagione da fare era questa, se arriva secondo però è un mattoncino ideale per costruire qualcosa di più importante l’anno prossimo.

Focus su Leao? Rafa dovrebbe essere sfruttato in modo differente. Nel suo Prime con Pioli giocava larghissimo a sinistra, avrebbe bisogno di essere messo in altre condizioni. Il centravanti non è il suo ruolo. È chiaro che chi debba mettere un po’ lui del suo per crescere e migliorare. È il talento migliore di questa rosa, gli va data una certa importanza”.