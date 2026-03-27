G. Galliani convinto: “Calcio dei fondi mette in difficoltà, l’importante che la squadra reincarni il milanismo”

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Nel canale Youtube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il figlio di Adriano Galliani, Gianluca Galliani. Molti i temi trattati, di seguito alcuni estratti dell’intervista.

“È ovvio che il calcio dei fondi è un calcio che mette in difficoltà i tifosi, non vale solo per il Milan, perché il tifoso vuole sognare, ha bisogno di qualcuno che lo faccia sognare, quindi è chiaro che credo che dobbiamo sostenere la squadra, è una squadra diversa. Culturalmente siamo tutti diversi quindi io capisco questa sofferenza perchè quando hai avuto Berlusconi presidente, Galliani ad e Braida direttore sportivo e ripensi a quegli anni…. La verità è che il nostro paese oggi, anche se ci fossero loro tre, non potrebbe competere come allora perché oggi ci sono delle regole e delle potenze mondiali per le quali è diventato tutto difficile. Spero che la squadra ricominci ad incarnare i valori del milanismo e credo che il ruolo dei tifosi in questo sia molto importante”.