Sufficienza spaccata de L'Equipe per Maignan nella partita col Brasile

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Nella serata italiana di ieri, equivalente al pomeriggio di Boston, la Francia ha giocato un'amichevole di lusso contro il Brasile, in un test match di grande valore in avvicinamento al Mondiale. La partita è stata vinta 2-1 grazie ai gol di Mbappè ed Ekitike mentre a nulla è valsa la rete di Bremer. In campo da titolari e per tutta la partita i due giocatori rossoneri transalpinni, il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot: entrambi autori di buone prove, specialmente Adrien.

La pagella di Mike Maignan, curata da L'Equipe, premiato con un 5, ovvero la sufficienza spaccata nel sistema di votazione francese: "Messo in pericolo da una conclusione di Martinelli (27°), è dovuto rimanere vigile su un tentativo nello specchio di Luiz Henrique (51°). Autore di un'uscita aerea dubbia (41°), non ha potuto far nulla sul gol di Bremer (78°). Per quanto riguarda il gioco con i piedi, l'ex portiere del Lilla si è preso dei rischi che hanno pagato"