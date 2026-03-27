Caicedo elogia l'Ecuador: "Abbiamo giocatori esperti come Valencia, Estupinan, Galindez e Torres"

vedi letture

Anche Pervis Estupinan, laterale rossonero, sarà impegnato con la sua nazionale in questi giorni. Il terzino milanista scenderà in campo con il suo Ecuador proprio questa sera, alle 21.15 italiane, per affrontare in casa il Marocco in amichevole. Alla vigilia della gara ha parlato il centrocampista del Chelsa Moises Caicedo, uno dei giocatori più rappresentativi della rosa, ai microfoni di Diario El Universo. Ha parlato della sfida con i nordafricani, delle aspettative al Mondiale e della rosa esperta, citando anche il giocatore rossonero.

Le parole di Moises Caicedo: "Il Marocco è una squadra molto forte. Sappiamo che sarà una partita bellissima perché noi, come nazionale, stiamo attraversando un ottimo momento; aspettiamo questo match cercando di prepararci al meglio in questi pochi giorni per fare le cose per bene. Ci stiamo preparando molto bene, ci sono giocatori d'esperienza come Enner Valencia, Pervis Estupiñán, Hernán Galíndez e Félix Torres. E abbiamo giocatori giovani che, come me, stanno facendo molto bene. Vogliamo continuare così e siamo certi che faremo un grandissimo Mondiale"