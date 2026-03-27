Pasotto: "Allegri sottolinea giustamente che Leao s'è messo a disposizione nonostante l'evidente sofferenza fisica"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Quando in vigilia s'è sparsa la notizia del ko di Rafa, qualcuno ha anche pensato allo scenario più malefico: vuoi vedere che s'è dato malato quando magari ha scoperto che col Toro non sarebbe partito titolare? Con una stagione claudicante - in termini pratici e concettuali - e un Mondiale alle porte, si tratterebbe evidentemente di un autogol clamoroso. Leao spesso è umorale, ma al Milan ci tiene parecchio. E se il "caso" resta, non è tanto per motivi comportamentali - incavolarsi per una sostituzione può capitare a tutti, arrabbiarsi con un compagno anche - quanto per come sta evolvendo la sua carriera. Per l'apporto sul campo, per la complessità della sua migrazione da attaccante esterno a punta centrale (al momento non arrivano ipotesi di variazioni al modulo in vista della prossima stagione). Un numero aiuta a capire: nelle ultime cinque partite giocate senza di lui, il Milan ha messo a segno 14 gol.

E' come se la squadra fosse più libera in fase offensiva, meno vincolata dai suoi movimenti. E' come se fosse più un corpo unico. Così come è ragionevole affermare che il Milan difenda meglio in sua assenza, perché il portoghese non è in grado - per sua natura - di garantire il lavoro di copertura con continuità come fa, per esempio, Pulisic. Tutte riflessioni che comunque non hanno il potere di condurre a una risposta esatta e non discutibile. Leao è anche il giocatore che, come sottolinea giustamente Allegri, s'è messo a disposizione nonostante l'evidente sofferenza fisica, e che nella prima parte di stagione ha esibito la sua miglior media realizzativa di sempre in rossonero. Resta soltanto - si fa per dire - la questione di fondo: Rafa è un "caso" che vale la pena di continuare a provare a risolvere?"