Panichelli dalle stelle al dolore: lo seguiva il Milan, giocava per l'Argentina. Ieri si è rotto il crociato (per la seconda volta)

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Colpo durissimo per lo Strasburgo e per la nazionale argentina: Joaquín Panichelli dovrà rinunciare al sogno Mondiale. L’attaccante classe 2002 ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante un allenamento con l’Albiceleste, alla vigilia dell’amichevole contro la Mauritania. Il centravanti aveva già subito la stessa lesione due anni fa, quando vestiva la maglia dell’Alavés, restando fuori per quasi dieci mesi.

LO VOLEVA ANCHE IL MILAN

Durante la scorsa estate, tra le richieste sul mercato di Massimiliano Allegri c'era anche quella di prendere un centravanti strutturato fisicamente, tanto che fino all'ultimo giorno di agosto il Milan ha provato a chiudere lo scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. L'affare non è andato in porto e così il messicano è rimasto nella rosa milanista nonostante il tecnico livornese volesse un attaccante con altre caratteristiche. legri continua a chiedere ai suoi dirigenti un vero numero 9 d'area di rigore. I profili che vengono accostati in questo momento al Milan sono tanti: Pellegrino del Parma, Dovbyk della Roma, Icardi del Galatasaray, Zirkzee del Manchester United, Fullkrug del West Ham e c'era anche Panichelli dello Straburgo, solo per fare qualche nome. La sensazione è che Allegri voglia una prima punta forte fisicamente per sfruttarla soprattutto in quelle partite contro squadre chiuse o a partita in corso in caso di necessità. Al di là della motivazione, la cosa da fare è solo una: soddisfare la sua richiesta. Anche se prima c'è da trovare una sistemazione a Gimenez.

