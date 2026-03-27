Futuro Modric in Nazionale? Il CT Dalic: "Luka sa cosa farà e come proseguirà. È unico e irripetibile"

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Nella notte italiana tra giovedì e venerdì, la Croazia è scesa in campo a Orlando, in Florida, per sfidare in amichevole la Colombia, superata con il risultato di 2-1. Il fuoriclasse e capitano Luka Modric è partito dalla panchina ed è entrato solamente negli ultimi 10 minuti della sfida: buone notizie per il Milan che ringrazia per questo riposo in più per il suo campione. Diversa sarà la storia, verosimilmente, nell'amichevole di martedì contro il Brasile, in cui Modric non potrà mancare.

Intanto il CT Zlatko Dalic si coccola la sua leggenda e in conferenza stampa risponde a una domanda sul futuro di Luka, lasciando come sempre aperte tutte le porte e soprattutto sottolineando che qualsiasi cosa deciderà lo farà lui, come ha sempre fatto e come ha il diritto di fare. Le sue parole riportate dai colleghi di Sportske Novosti.

Modrić giocherà il suo ultimo Mondiale? Continuerà a giocare per la nazionale?

"Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà e come proseguirà. È il nostro capitano, la nostra guida e il nostro leader. Molte volte lo hanno dato per finito, ma lui è unico e irripetibile. Spero che ci aiuterà al Mondiale a fare ancora una volta grandi cose"