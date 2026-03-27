Maignan, Rabiot e altri big francesi a riposo con la Colombia? Le parole di Deschamps

vedi letture

La Francia, già forte della qualificazione ai Mondiali nordamericani della prossima estate che si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, può permettersi il lusso in questa pausa di fare un po' di esperimenti nelle amichevoli. La prima, di lusso, l'ha vinta ieri a Boston contro il Brasile per 2-1: il CT Didier Deschamps ha deciso di schierare la formazione titolare, inclusi i due calciatori rossoneri il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot, rimasti in campo per 90 minuti.

Nella prossima amichevole contro la Colombia, che si giocherà a Washington DC, l'allenatore francese potrebbe decidere di ruotare qualche elemento, con il fine di vedere all'opera le seconde linee. La conseguenza è che potrebbe arrivare un po' di riposo per i due milanisti, considerati titolari dei transalpini. In tal senso nel post partita Didier Deschamps ha offerto il suo punto di vista, come riportato da L'Equipe.

Farete ruotare la squadra domenica contro la Colombia?

"Sì, è il momento giusto ed era previsto. Voglio vedere quanti più giocatori possibile in questa seconda partita. Oggi ha esordito un nuovo giocatore della nazionale, Maxence Lacroix" .