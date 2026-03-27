Il commento di Guidi: "Prossimi due mesi molto importanti per Leao"

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Sosta che ha il sapore di bivio per Rafael Leao, non solo nell'ottica di questa stagione, con il Milan impegnato per cercare di blindare quanto prima il posto Champions League ma allo stesso tempo per cercare di tenere viva la lotta per il titolo, ma anche per quanto riguarda il futuro in generale del portoghese in rossonero. Il contratto è ancora lungo due anni ma è chiaro che verranno fatte valutazioni approfondite sia lato giocatore che lato club, per capire come andare avanti.

Il commento di Marco Guidi sulla Gazzetta dello Sport: "Di certo, i prossimi due mesi saranno molto importanti per il numero dieci rossonero. Innanzitutto per capire se i problemi fisici saranno lasciati definitivamente alle spalle prima del Mondiale, appuntamento a cui ovviamente Leao tiene tanto. Quindi per tenersi stretto il Milan. Rafa ha un contratto fino al 2028 e negli ultimi mesi erano già partiti i primi contatti per studiare il piano per il rinnovo. Al di là delle fazioni, anche all’interno del Milan è tempo di valutazioni".