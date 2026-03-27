G. Galliani: “Scudetto? Sono uno che ci crede sempre. Un ciclo vincente si costruisce con la continuità”

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Nel canale Youtube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il figlio di Adriano Galliani, Gianluca Galliani. Molti i temi trattati, di seguito alcuni estratti dell’intervista.

Quanto credi alla rimonta scudetto? “Io ci credo sempre, sono abituato così, perché ne ho viste talmente tante nel calcio. Non si può non crederci, se non ci crediamo c’è qualche problema, non è l’obiettivo stagionale chiaramente. Obiettivamente le rose di Inter e Napoli al completo magari possono avere qualcosa in più però perché non crederi. Lunedì sarà una partita fondamentale per il percorso scudetto perché se dovesse vincere una tra Napoli o Milan, ovviamente ci auguriamo Milan, la candidatura diventerebbe ancora più concreta. Io credo che nel calcio sia importante avere una visione sulla squadra e non solo sul risultato, sennò non vinci tanto. Si deve trovare una continuità di staff, allenatori, giocatori. Un ciclo vincente si costruisce col tempo”.