Bonanni: "Napoli e Milan si giocheranno tanto nel prossimo turno, ma lo scudetto può perderlo solo l'Inter"

Bonanni: "Napoli e Milan si giocheranno tanto nel prossimo turno, ma lo scudetto può perderlo solo l'Inter"MilanNews.it
Oggi alle 21:50News
di Enrico Ferrazzi

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni, il quale ha commentato così il caso Lukaku al Napoli, prossimo avversaro del Milan in campionato: "E' una situazione paradossale. Lui si rifiuta di tornare per curarsi, o ci sono motivazioni dietro o non capisco. Mi sembra strano, va a minare un clima che per un po' di tempo è stato difficoltoso, ora che sta tornando tutto alla normalità ora fai così. Mini un clima che di sereno aveva poco. Detto questo Napoli e Milan si giocheranno tanto nel prossimo turno, ma lo Scudetto può perderlo solo l'Inter".

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18 
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45