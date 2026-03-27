Bonanni: "Napoli e Milan si giocheranno tanto nel prossimo turno, ma lo scudetto può perderlo solo l'Inter"
A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni, il quale ha commentato così il caso Lukaku al Napoli, prossimo avversaro del Milan in campionato: "E' una situazione paradossale. Lui si rifiuta di tornare per curarsi, o ci sono motivazioni dietro o non capisco. Mi sembra strano, va a minare un clima che per un po' di tempo è stato difficoltoso, ora che sta tornando tutto alla normalità ora fai così. Mini un clima che di sereno aveva poco. Detto questo Napoli e Milan si giocheranno tanto nel prossimo turno, ma lo Scudetto può perderlo solo l'Inter".
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
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