Bonanni: "Napoli e Milan si giocheranno tanto nel prossimo turno, ma lo scudetto può perderlo solo l'Inter"

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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni, il quale ha commentato così il caso Lukaku al Napoli, prossimo avversaro del Milan in campionato: "E' una situazione paradossale. Lui si rifiuta di tornare per curarsi, o ci sono motivazioni dietro o non capisco. Mi sembra strano, va a minare un clima che per un po' di tempo è stato difficoltoso, ora che sta tornando tutto alla normalità ora fai così. Mini un clima che di sereno aveva poco. Detto questo Napoli e Milan si giocheranno tanto nel prossimo turno, ma lo Scudetto può perderlo solo l'Inter".

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15

Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15

Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18

Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45

Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15

Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18

Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45

Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15

Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18

Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45