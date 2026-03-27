“Giù le mani”: la Serie A Women scende in campo al fianco dell'Associazione Farmaciste Insieme e del Progetto Mimosa

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In occasione delle gare di ritorno delle semifinali della Coppa Italia Women, in programma domenica 29 marzo a Milano e Biella, la Serie A Women scende in campo al fianco dell’Associazione Farmaciste Insieme, protagonista del Progetto Mimosa, iniziativa di responsabilità sociale che da oltre 10 anni coinvolge le farmacie italiane nel sostegno concreto alle donne vittime di violenza. Un'iniziativa, quella della Serie A Women, che rientra nel mese di marzo dedicato alla prevenzione femminile e che si inserisce all'interno della campagna permanente #MAIPIÙ contro la violenza di genere.

#GiùLeMani il claim dell'iniziativa che verrà promossa sui due campi attraverso la lettura di un messaggio speaker prima dell'inizio delle gare: all'interno della grafica dedicata, disponibile anche sui canali ufficiali della Serie A Women, un QR code che permette di scaricare una app dove le donne attraverso la geolocalizzazione potranno individuare il centro antiviolenza più vicino e anche contattare direttamente le Forze dell'Ordine.

Nato con l’obiettivo di fare della farmacia un luogo di ascolto e di primo aiuto, il Progetto Mimosa consente quindi alle donne che vivono situazioni di abuso o maltrattamento di trovare, all’interno di un presidio sanitario capillarmente diffuso sul territorio, informazioni, orientamento e supporto qualificato. Il progetto ha contribuito negli anni a intercettare e indirizzare verso percorsi di protezione migliaia di donne, rafforzando così il ruolo della farmacia come presidio di prossimità anche nella tutela dei diritti e della dignità della persona.

Per ogni segnalazione relativa a episodi di violenza e stalking è inoltre attivo il numero 1522, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

"La lotta a ogni forma di violenza, ma soprattutto alla violenza sulle donne, è un dovere civico, collettivo, personale – le parole della presidente della Serie A Women Federica Cappelletti –. Per questo la Serie A Women, da sempre sensibile a questa tematica, è orgogliosa di affiancare il progetto Mimosa che consentirà alle donne in pericolo di essere ascoltate e aiutate”.