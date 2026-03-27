Nazionali, Marocco-Ecuador: panchina per Estupinian

Nazionali, Marocco-Ecuador: panchina per EstupinianMilanNews.it
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Oggi alle 20:40News
di Antonello Gioia

Mancano pochi minuti al calcio d'inizio dell'amichevole tra Marocco e Ecuador, match che si giocherà alle 21:15 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Nelle fila degli ospiti è presente il rossonero Pervis Estupinian che però partirà dalla panchina. Vediamo le formazioni ufficiali:

FORMAZIONI UFFICIALI

MAROCCO (4-3-3) - Bono, Hakimi, Diop, Chadi, Mazraoui, Ounahi, El Aynaoui, Hrimat, Brahim Diaz, Saibiri, Abdè.  
A disp. Adli, Harrar, Baouf, Yassine, Benabid, El Kaabi, Karouani, El Khannouss, El Mourabet, El.Ouadi, Halal, Rahimi, Salah-Eddine, Talbi, Targhalline

ECUADOR (4-3-3) - Galindez, Hincapie, Ordonez, Pacho, yeboah, Valencia, Minda, Vite, Plata, Franco, Caicedo
A disp. Ramirez, Valle, Torres, Alcivar, Estupinian, A. Valencia, Paez, Rodriguez, Caicedo, Preciado, Mercado, Arevalo, Medina, Poronzo, Ramirez