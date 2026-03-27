Inghilterra-Uruguay, le formazioni ufficiali: Tuchel schiera Tomori tra i titolari

Inghilterra-Uruguay, le formazioni ufficiali: Tuchel schiera Tomori tra i titolariMilanNews.it
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Oggi alle 19:40News
di Manuel Del Vecchio

Prima la convocazione, e ora la titolarità: Fikayo Tomori parte nell’11 iniziale di Tuchel nell’amichevole di questa sera contro l’Uruguay.

INGHILTERRA: Trafford; Spence, Tomori, Maguire, Livramento; Garner, Henderson; Madueke, Foden, Rashford; Solanke.

URUGUAY: Muslera, Varela, Araujo, Olivera, Piquerez, Ugarte, Valverde, De Arrascaeta, Canobbio, Araujo M., Aguirre.