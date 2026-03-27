Svizzera-Germania, le formazioni ufficiali: Jashari parte dalla panchina

Svizzera-Germania, le formazioni ufficiali: Jashari parte dalla panchinaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50News
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Svizzera-Germania, match amichevole. Il rossonero Jashari parte inizialmente dalla panchina.

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Rieder; Xhaka, Vargas, Ndoye; Embolo. A disp.: Mvogo; Keller; Muheim; Zakaria; Manzabi; Jashari; Sow; Sierro; Comert; Sanches; Aebischer; Okafor; Jaquez; Monteiro; Amenda CT: Murat Yakin

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Stiller; Sane, Gnabry, Wirtz; Havertz.  A disp.: Nubel; Dahmen; Rudiger; Anton; Gross; Schade; Woltemade; Undav; Fuhrich; Brown; Vagnoman; Stach; Karl; Thiaw. CT: Julian Nagelsmann