Gimenez ottimista: "Ogni giorno sempre meglio”

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L’incubo caviglia per Santi Gimenez sembra essere giunto al termine. Il messicano, tornato in campo contro il Torino domenica scorsa, sta pian piano ritrovando la condizione giusta dopo essere stato fuori per quasi cinque mesi. L’attaccante rossonero scrive su Instagram: “Ogni giorno sempre meglio”.

LE PAROLE DI SANTI SULL'INFORTUNIO E L'OPERAZIONE

“Il fastidio mi accompagnava già da prima della Gold Cup; da giocatore dici che non è niente, che bisogna andare avanti, ma dopo ogni partita il dolore ha cominciato ad aumentare sempre di più, fino a quando è arrivato un punto in cui il dolore era davvero forte; ero titolare nel Milan, le mie aspettative erano altissime, ed è lì che inizi a dubitare se smettere o continuare. Ho deciso di andare avanti, ho preso delle medicine per giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non potevo più andare avanti, né correre, mi faceva molto male; in quella partita contro l’Atalanta ho preso una dose doppia di medicinali, lì ho deciso di fermarmi e, dopo gli esami e le radiografie, la decisione era di operarmi; hai i Mondiali in estate, valuti tutte le probabilità possibili, la decisione che ho preso è stata quella di operarmi, insieme alla mia famiglia, ed è stata la scelta migliore”.