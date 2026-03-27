Bellinazzo spiega: "Club come Inter, Milan e Juventus rispettano i parametri grazie a ricavi molto elevati"

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Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sui regolamenti per il calciomercato: "Il rischio era concreto: senza modifiche, il Napoli avrebbe potuto avere problemi anche in estate. Entro il 31 marzo si sarebbe dovuta scattare una nuova fotografia contabile e, con i ricavi ridotti anche per il percorso europeo, si rischiava una situazione paradossale: un club con liquidità disponibile ma impossibilitato a operare sul mercato. La FIGC è intervenuta in tempo, introducendo correttivi che permettono ai club di utilizzare gli utili accumulati per rientrare nei parametri e muoversi liberamente".

Perché il caso Napoli era considerato “paradossale”?

"Perché si trattava di una società sana, poco indebitata e con utili accumulati negli anni. Una norma nata per garantire stabilità finanziaria finiva invece per penalizzare proprio uno dei club più virtuosi del sistema italiano".

Come funzionano ora i nuovi parametri?

"Le nuove regole si avvicinano a quelle della UEFA. In sintesi: si considerano i ricavi complessivi (stadio, Europa, commerciale, plusvalenze) si impone un limite di spesa per il costo della rosa questo limite è pari al 70% dei ricavi Dentro questo costo rientrano stipendi, ammortamenti dei cartellini e oneri fiscali".

Perché il Napoli rischiava più di altri club?

"Perché il parametro sul costo del lavoro si stava abbassando dall’80% al 70%. Questo avrebbe inciso molto su una gestione come quella del Napoli, che distribuisce i costi dei cartellini in modo diverso rispetto ad altri club. E squadre come l’Inter come rientrano nei parametri? Club come Inter, Milan e Juventus rispettano i parametri grazie a ricavi molto elevati. Ad esempio, l’Inter ha avuto un fatturato altissimo grazie alla finale di Champions, e questo le consente di sostenere costi maggiori pur restando nei limiti".