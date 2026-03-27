MN - Mancini verso Napoli-Milan: "Peserà moltissimo, nelle prossime due partite si deciderà tutto"

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Riccardo Mancini, voce di DAZN ed opinionista sportivo è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un breve estratto delle sue dichiarazioni:

Un campionato riaperto. Verso Napoli-Milan

“Forse non si è mai definitamente chiuso. Credo stia all’Inter la responsabilità di dare un segnale e una risposta sul campo. Napoli e Milan stanno bene di testa e si vede ogni settimana, entrambe possono disturbare seriamente questa Inter. La gara del Maradona ci dirà se davvero esisterà qualcuno in grado di duellare fino alla fine contro i nerazzurri, anche se credo che in generale nelle prossime due partite ci si giochi tanto se non tutto per lo scudetto. Napoli-Milan pesa molto. Chi vince è di fatto la vera inseguitrice dell’Inter, a patto che i nerazzurri rallentino e non è scontato. È un campionato molto imprevedibile ed equilibrato, tutto dipenderà dai risultati dell’Inter secondo me. Una bella prova di forza per tutti”.