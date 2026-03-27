Pistocchi: "Dico che il Milan, visto nel secondo tempo quando è passato al 4-3-3, è stato forse il migliore della stagione. Però avrà grossi rimpianti"

vedi letture

Maurizio Pistocchi, giornalista, è stato intervistato da Radio Tutto Napoli.

Tra le inseguitrici, Napoli e Milan, vedi una delle due capace di fare un percorso netto per approfittarne?

"Come ho detto un mese e mezzo fa, il Napoli le vince tutte. L'ho detto quando mancavano dieci partite, quindi sono convinto che il Napoli le vinca tutte. Ha ritrovato i suoi giocatori più importanti e questo è il momento in cui le capacità del tecnico di valorizzare la rosa e la sua mentalità vincente possono fare la differenza. L'Inter è ovviamente ancora in grande vantaggio: se hai sei punti sul Milan e sette sul Napoli vuol dire che dovresti perdere clamorosamente due partite sulle otto che mancano. Può succedere. Nello stesso tempo dico che il Milan, visto nel secondo tempo quando è passato al 4-3-3, è stato forse il miglior Milan della stagione. Però avrà grossi rimpianti, perché è vero che ha fatto punti contro le grandi, ma ha perso 17 punti contro le piccole: Parma, Pisa, Genoa, Sassuolo. Forse proprio con le medio-piccole denota qualche problematica di gioco, mentre nei big match, potendo giocare di rimessa, fa vedere le cose migliori. È una squadra che si difende bassa e poi prova due o tre soluzioni preparate. Però il miglior Milan che ho visto è quello del secondo tempo di domenica scorsa con il 4-3-3: una squadra più logica, con tre centrocampisti. È anche la disposizione che valorizzerebbe di più Leao. I suoi numeri sono comunque buoni e importanti: pur essendo un giocatore che a volte si estranea dalla partita, ha soluzioni nel DNA che gli consentono di risolvere le partite, quindi è un giocatore importante."